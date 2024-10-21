Благотворительный матч на Байкале с участием звезд хоккея пройдет в марте 2025-го. Талисман игры – фигурка бурятского шамана
«Игорь Кобзев (губернатор Иркутской области – Спортс’‘) и Вячеслав Фетисов обсудили проведение игры на льду озера. Планируется, что участие в ней примут звезды мирового спорта и члены Общероссийской организации «Офицеры России», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Мероприятие призвано привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из талисманов игры стала фигурка бурятского шамана.
В этом году товарищеский матч состоялся 23 февраля. В нем сыграли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие известные хоккеисты.
Фетисов, Касатонов, Каменский и Якушев сыграли в матче на льду Байкала. Перед игрой провели шаманский обряд
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