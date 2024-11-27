Сергачев после 3:2 с «Монреалем»: «Юте» нужно продолжать в том же духе. Иногда это будет не очень приятно. Надо идти на ворота, получать локтем по лицу. Через это нужно пройти»

Михаил Сергачев высказался после матча против «Монреаля» (3:2 ОТ).

Защитник забил гол в овертайме. «Юта» выиграла 2 из 3 последних матчей.

«Нам не обязательно забивать шесть голов каждый раз, чтобы выиграть. Мы можем немного помочь нашим вратарям, пропустить два, может быть, один гол, и все равно выиграть матч. И мы показали это сегодня.

Теперь нам просто нужно продолжать в том же духе. Иногда это будет не очень приятно. Нужно идти на ворота, бросать и получать локтем по лицу. Но через это нужно пройти, и я чувствую, что наши ребята делают это сейчас», – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев .

Сергачев – 1-я звезда матча с «Монреалем»: победный гол в овертайме, «плюс 3» и рекордные в сезоне 30:43 на льду