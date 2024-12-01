Кэйн может вернуться в состав «Детройта» к матчу с «Бостоном». 36-летний форвард пропустил 3 игры из-за травмы

Патрик Кэйн вернется в состав «Детройта» после травмы в ближайшее время.

36-летний нападающий пропустил три последних матча команды из-за травмы верхней части тела.

По информации журналистки Хелен Сент-Джеймс, он также не сыграет против «Ванкувера » в воскресенье.

Отмечается, что есть вероятность возвращения Кэйна на матч с «Бостоном», который пройдет в ночь с 3 на 4 декабря.

В нынешнем сезоне на счету форварда «Детройта » 10 (3+7) очков в 20 матчах при полезности «минус 6».