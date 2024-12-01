Кэйн может вернуться в состав «Детройта» к матчу с «Бостоном». 36-летний форвард пропустил 3 игры из-за травмы
Патрик Кэйн вернется в состав «Детройта» после травмы в ближайшее время.
36-летний нападающий пропустил три последних матча команды из-за травмы верхней части тела.
По информации журналистки Хелен Сент-Джеймс, он также не сыграет против «Ванкувера» в воскресенье.
Отмечается, что есть вероятность возвращения Кэйна на матч с «Бостоном», который пройдет в ночь с 3 на 4 декабря.
В нынешнем сезоне на счету форварда «Детройта» 10 (3+7) очков в 20 матчах при полезности «минус 6».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Хелен Сент-Джеймс
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