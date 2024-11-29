Артюхин о поражении СКА от «Адмирала»: «На Дальнем Востоке сложно играть – первые 2 периода ты спишь. Мог быть психологический фактор – не настроились»

Евгений Артюхин прокомментировал поражение СКА от «Адмирала».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы уступили по буллитам со счетом 2:3.

«На Дальнем Востоке всегда сложно играть любой команде. Первые два периода ты спишь, а потом приходишь в себя и начинаешь играть в свой хоккей. И если соперник тебе забил, то приходится отыгрываться.

То, что команда с дороги, тоже сыграло свою роль. Мог быть психологический фактор – не настроились», – сказал бывший форвард СКА Евгений Артюхин .

СКА потерпел 7-е поражение в 10 последних матчах. Команда Ротенберга – 4-я на Западе