Артюхин о поражении СКА от «Адмирала»: «На Дальнем Востоке сложно играть – первые 2 периода ты спишь. Мог быть психологический фактор – не настроились»
Евгений Артюхин прокомментировал поражение СКА от «Адмирала».
В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы уступили по буллитам со счетом 2:3.
«На Дальнем Востоке всегда сложно играть любой команде. Первые два периода ты спишь, а потом приходишь в себя и начинаешь играть в свой хоккей. И если соперник тебе забил, то приходится отыгрываться.
То, что команда с дороги, тоже сыграло свою роль. Мог быть психологический фактор – не настроились», – сказал бывший форвард СКА Евгений Артюхин.
СКА потерпел 7-е поражение в 10 последних матчах. Команда Ротенберга – 4-я на Западе
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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