«Амур» заключил контракт с форвардом системы ЦСКА Гайдамаком до конца сезона

«Амур» подписал контракт с Всеволодом Гайдамаком.

Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Гайдамак начинал заниматься хоккеем в хабаровском «Амуре », но в 2015 году переехал в Санкт-Петербург, где продолжил выступать на юниорском уровне.

В МХЛ нападающий провел 68 матчей за «Красную Армию» и «Омских Ястребов», отметился в них 37 (24+13) очками. В составе юниорской сборной России Гайдамак в 2021 году стал серебряным призером Чемпионата мира.

Сезон-2021/22 провел в команде OHL «Оттава 67», которая в 2020 году выбрала его на импорт-драфте CHL. В 64 играх набрал 34 (16+18) очка.

Гайдамак дебютировал в КХЛ за московский ЦСКА в 2023 году, в последнее время выступал в системе московского клуба. Приветствуем Всеволода в «Амуре». Ты дома!» – говорится в заявлении хабаровского клуба.