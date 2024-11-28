Ротенберг об «Адмирале»: «Самая высокая команда в КХЛ, СКА где-то рядом. Здесь самая маленькая поляна в лиге, ограниченное пространство убирает все лишнее из хоккея»
СКА на выезде проиграл команде тренера Леонида Тамбиева в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 Б.
«Я считаю, что в «Адмирале» собран отличный коллектив. Если посмотреть на статистику, это самая высокая команда в лиге, самая мощная команда в этом плане – именно по росту. Если посмотреть, и мы где-то рядом.
Вопрос, как считать, конечно, есть игровой состав, есть вся команда. Я понимаю прекрасно, к чему стремится тренерский штаб Адмирала, играя на маленькой площадке. Здесь самая маленькая поляна в лиге.
И, конечно, за счет размера, за счет мощи – это выигранные единоборства, что мы сегодня увидели, много силового хоккея, то есть игра без прокатов. Честно – мне интересно всегда на таких площадках играть, потому что это ограниченное пространство, и это убирает все лишнее из хоккея.
Это старт-стоп, это обилие голевых моментов, игра вратарей, и это интересно для зрителей. Сегодня была интересная игра для них», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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