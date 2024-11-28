Быков о Ги Буше в «Авангарде»: «Перспектива есть. Эволюция хоккея идет в сторону быстрого перехода из обороны в атаку, у североамериканцев большой опыт в этом»

Вячеслав Быков высказался о назначении Ги Буше на пост тренера «Авангарда».

«Я так думаю, что сейчас эволюция самого хоккея все равно происходит в сторону принятия решений, быстрого перехода из обороны в атаку, и так как в североамериканском хоккее и площадки меньше, и у них опыт достаточно большой, думаю, в связи с этим был сделан выбор.

Плюс к тому, что есть и игроки иностранные, которые спокойно понимают требования этих специалистов, в принципе и наши ребята тоже привыкли к иностранцам, ну, видимо, есть перспектива работы с этим специалистом в клубе. Я думаю, что и вся вертикаль должна быть выстроена на этой основе.

Брали ли они пример, в том числе, с «Трактора », который благодаря работе канадского тренера лидирует на Востоке? Ну, у них уже был опыт, и достаточно успешный опыт в этом плане, они знают, как работать, знают, как понимать этих специалистов, не думаю, что «Трактор» стал для них каким-то примером.

Каждый клуб сам принимает решения, а то, что «Трактор» лидирует, это говорит о том, что клуб в целом провел хорошую серьезную работу с трансферами, и молодежь подходит вовремя, и качественно. Ну, в «Авангарде» тоже достаточно вертикаль хорошо была сделана», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Кто такой Ги Буше – новый тренер «Авангарда»: закончил карьеру из-за болезни и работал с юным Кросби