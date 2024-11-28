Сошников о 3:2 со СКА: «У «Адмирала» преимущество: перелет, часовые пояса. Физиологию не обманешь – они просели»

Никита Сошников прокомментировал домашнюю победу «Адмирала» над СКА (3:2 Б).

– Очевидно, что нам противостоял сильный соперник, с хорошим составом и именитыми игроками. Первый период они нас давили, а мы скорее вкатывались в игру. А уже во втором видно было, что они по ходу матча подсели. Перелет, часовые пояса, понятно, что физиологию не обманешь.

Видно было, что они просели, и мы начали играть в свой хоккей. В третьем периоде, считаю, должны были до победы доводить в основное время. Пропустили необязательный второй гол. Ничего, на этом будем учиться и двигаться дальше.

– Если говорить о трудностях, с которыми вы сегодня столкнулись, что было сложно именно против СКА?

– Я бы отметил нашего вратаря. Андрей Мишуров здорово сыграл, выручил, когда надо было. СКА – такой соперник, который ошибок не прощает. Поэтому с ними надо меньше ошибаться.

Наверное, тяжелее было играть с шайбой у них в зоне, потому что быстро накрывают. Тоже надо быстро соображать. Темп игры в первом периоде они задали хороший, поэтому надо было добавлять.

– У тебя гол и передача, плюс реализованный буллит. Насколько важно было преодолеть рубеж в 200 очков?

– Вообще не знал, что там 200 очков подходят. Честно, даже знать не знал вообще об этом! Рубеж-рубежом, двигаемся дальше, сезон длинный.

– Почему команда так здорово играет во Владивостоке?

– У нас есть преимущество в физике в связи с тем, что Восток-Запад, понятно, самолет, перелет. Другим командам тяжело. Я сам сюда приезжал ранее, очень сложно играть, поэтому пользуемся этим, нагнетаем, создаем моменты. Дома хорошо играем, но в гостях нам надо что-то менять.

– В чем сила «Адмирала»?

– У нас дружный коллектив, действительно хороший. Но я считаю, что первое – это, наверное, болельщики. На домашних играх они очень сильно гонят вперед, и вот этот навал получается только за счет них. Если бы были полупустые трибуны, такого хоккея бы не было. Здесь настоящий праздник! – сказал нападающий «Адмирала ».