Овечкин доволен.

На прошлой неделе капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму и на какое-то время поставил на паузу погоню за Гретцки – казалось, теперь команду станут обсуждать чуть меньше.

Но вратарь Чарли Линдгрен прошлой ночью – в выездном матче с «Тампой» (5:4) – вернул всеобщее внимание к «Вашингтону». Пусть этого и не хотел.

Кипер совершил фэйл сезона, но партнеры поддержали

Самый обсуждаемый эпизод вечера случился в третьем периоде при счете 3:3. «Вашингтон» пытался закрепиться в зоне соперника, но после неудачного паса по борту шайба вышла оттуда и долетела до голкипера гостей. Джейк Генцел ускорился к нему, хотя это больше напоминало форчек ради форчека. У Линдгрена был вагон времени, но он им воспользовался неожиданным образом.

Кажется, Линдгрен хотел отправить шайбу за ворота, чтобы за ней ускорился защитник Джейкоб Чикран, который находился рядом. Но Чарли немного промахнулся.

Команда поддержала своего вратаря: сначала на льду, вытащив матч, а потом и в раздевалке, признав его лучшим игроком. Слова поддержки шли даже от соперников – например, от Брэйдена Пойнта, который оформил пятый хет-трик в карьере, как раз благодаря осечке Линдгрена:

«В игре случаются ошибки. Он забросил шайбу сам себе, но затем сделал несколько отличных сэйвов в конце матча».

Сейчас у Пойнта 15+5 в 17 играх, он идет по графику больше очка за матч. Посодействовал хет-трику и Никита Кучеров, который сегодня сделал только одну голевую, но какую: настоящий радиоуправляемый пас, разрезавший всю оборону «Кэпиталс». Теперь у него 32 очка – вернулся в топ-5 бомбардиров лиги.

«Кэпиталс» вытащили матч с 0:2 и побеждают даже без Овечкина

Несмотря на такой фэйл за 13:25 до конца основного времени (автогол Линдгрена мог стать победным для «Тампы»), «Кэпиталс» собрались и выдали мощную концовку, забросив две шайбы. Это был уже второй камбэк команды Спенсера Карбери в матче – до этого они отыгрались с 0:2. Победный гол забил Том Уилсон в большинстве за 3:26 до сирены.

Одним из самых ярких игроков в составе «Вашингтона» стал Алексей Протас. Невероятная результативность Александра Овечкина оставила в тени белоруса, который идет на лучший сезон в карьере. Против «Тампы» нападающий набрал 1+1 – и теперь у него 8+12. Личный рекорд – 29 очков за регулярку – скоро должен пасть.

После травмы Овечкина «Вашингтон» дважды проиграл, но, похоже, за те два матча научился играть без капитана – уже вторая победа подряд. «Кэпиталс» идут третьими в Столичном дивизионе, а до лидирующей «Каролины» всего 2 очка.

Сам Овечкин всегда с командой. Даже в выездной серии, несмотря на травму. Похоже, победе над «Тампой» Ови радовался больше всех.

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Фото: AP /Jason Behnken