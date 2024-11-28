Игроки «Вашингтона» назвали вратаря Линдгрена, забившего в свои ворота, лучшим хоккеистом матча с «Тампой»: «Первый гол в НХЛ»

«Вашингтон» назвал вратаря Чарли Линдгрена лучшим игроком матча с «Тампой».

В третьем периоде при счете 3:3 голкипер «Кэпиталс» отправил шайбу в свои ворота . «Вашингтон » в итоге обыграл «Лайтнинг» (5:4).

Чарли Линдгрен отбил 25 из 28 бросков «Тампы».

После матча Джейкоб Чикран вручил ему золотую цепь как лучшему игроку матча.

«Первый гол в НХЛ . Я чертовски люблю вас, ребята. Отличная работа», – сказал Линдгрен.