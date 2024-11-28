Линдгрен про гол в свои ворота: «Моя худшая ошибка, не знаю, о чем я думал. Ребята посмеялись над этим. Это один из моментов, когда у тебя два варианта: замкнуться в себе или сражаться»

Чарли Линдгрен высказался об автоголе в матче с «Тампой».

В третьем периоде при счете 3:3 голкипер «Кэпиталс» отправил шайбу в свои ворота . «Вашингтон» в итоге обыграл «Лайтнинг» (5:4).

Чарли Линдгрен отбил 25 из 28 бросков «Тампы ».

«Очевидно, что это была худшая ошибка, которую я когда-либо совершал в своей жизни с точки зрения действий на льду. Нельзя было наносить такой бросок. Я не знаю, о чем я думал. Думаю, я просто... я не знаю.

Когда я допустил эту большую ошибку, ребята, мы все посмеялись над этим. Даже я, я выбросил ту шайбу с площадки и как бы усмехнулся про себя.

Это один из тех моментов, когда у тебя, очевидно, есть два варианта. Ты можешь либо замкнуться в себе, либо выйти и сражаться», – сказал Линдгрен.

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