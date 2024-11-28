«Вашингтон» выиграл 8 из 10 гостевых матчей сезона, повторив клубный рекорд

«Вашингтон» повторил клубный рекорд по победам в 10 гостевых матчах сезона.

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Тампу» (5:4) на выезде.

Эта победа стала для команды тренера Спенсера Карбери 8-й в 10 гостевых матчах сезона-2024/25.

«Кэпиталс» повторили рекорд франшизы по этому показателю. Ранее клуб выигрывал 8 из 10 матчей на выезде в сезонах-2019/20, 2015/16 и 1991/92.

На данный момент клуб занимает 3-е место в таблице Восточной конференции НХЛ .