«Вашингтон» выиграл 8 из 10 гостевых матчей сезона, повторив клубный рекорд
«Вашингтон» повторил клубный рекорд по победам в 10 гостевых матчах сезона.
Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Тампу» (5:4) на выезде.
Эта победа стала для команды тренера Спенсера Карбери 8-й в 10 гостевых матчах сезона-2024/25.
«Кэпиталс» повторили рекорд франшизы по этому показателю. Ранее клуб выигрывал 8 из 10 матчей на выезде в сезонах-2019/20, 2015/16 и 1991/92.
На данный момент клуб занимает 3-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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