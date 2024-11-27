СКА показал новый шлем Плешкова: «Прекрасен, с какой стороны ни посмотри»

СКА показал новый шлем вратаря Артемия Плешкова.

«Новый шлем Артемия Плешкова прекрасен, с какой стороны ни посмотри», – говорится в сообщении СКА .

В нынешнем сезоне 22-летний Плешков провел 14 матчей, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,60.