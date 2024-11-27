СКА показал новый шлем Плешкова: «Прекрасен, с какой стороны ни посмотри»
СКА показал новый шлем вратаря Артемия Плешкова.
«Новый шлем Артемия Плешкова прекрасен, с какой стороны ни посмотри», – говорится в сообщении СКА.
В нынешнем сезоне 22-летний Плешков провел 14 матчей, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,60.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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