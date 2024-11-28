Артамонов о «Локомотиве»: «Против них невозможно играть, очень тяжело. Думаю, даже болельщики засыпают на трибунах. Я не критикую, у каждой команды свой подход»

Никита Артамонов поделился мнением об игре «Локомотива».

Команда из Ярославля идет на 1-м месте в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 25 победами в 32 матчах.

Артамонов отметил, что «Локомотив» является самым сложным соперником в лиге.

«Против них невозможно играть. Я думаю, что даже болельщики засыпают на трибунах. Ты просто борешься то в одном углу, то в другом.

Когда мы играли против них дома, в третьем периоде они четыре раза передавали шайбу из одного угла в другой, перекидывая ее вдоль бортов примерно 30 секунд.

Я понимаю, что у каждой команды свой подход. Я никого не критикую, «Локомотив» проиграл всего пять или шесть матчей в этом сезоне. Но играть против них очень тяжело.

Игорь Никитин работает в команде уже долгое время, и он проделал отличную работу, научив своих хоккеистов играть в такой хоккей», – сказал нападающий «Торпедо » Никита Артамонов .

«Локомотив» – противоречивый лидер КХЛ: оторвался по очкам, но имеет проблемы в атаке