Артамонов о «Локомотиве»: «Против них невозможно играть, очень тяжело. Думаю, даже болельщики засыпают на трибунах. Я не критикую, у каждой команды свой подход»
Команда из Ярославля идет на 1-м месте в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 25 победами в 32 матчах.
Артамонов отметил, что «Локомотив» является самым сложным соперником в лиге.
«Против них невозможно играть. Я думаю, что даже болельщики засыпают на трибунах. Ты просто борешься то в одном углу, то в другом.
Когда мы играли против них дома, в третьем периоде они четыре раза передавали шайбу из одного угла в другой, перекидывая ее вдоль бортов примерно 30 секунд.
Я понимаю, что у каждой команды свой подход. Я никого не критикую, «Локомотив» проиграл всего пять или шесть матчей в этом сезоне. Но играть против них очень тяжело.
Игорь Никитин работает в команде уже долгое время, и он проделал отличную работу, научив своих хоккеистов играть в такой хоккей», – сказал нападающий «Торпедо» Никита Артамонов.
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