«Локомотив» – противоречивый лидер КХЛ: оторвался по очкам, но имеет проблемы в атаке

Особенная система Никитина?

«Локомотив» мощно стартовал в регулярке-2024/25: за 32 игры набралось 25 побед и 52 очка. Следом идет лидер Востока «Трактор», который отстает сразу на 8 очков. Даже разница в две игры не влияет на положение «Локомотива» – у команды Игоря Никитина все равно есть прочный запас.

28 ноября лидеры общей таблицы как раз сыграют друг с другом. Финалист Кубка Гагарина-2023/24 подходит к этому матчу далеко не в лучшем состоянии.

Недавно «Локомотив» не проигрывал 11 матчей подряд, за что даже получил сравнение с чемпионским ЦСКА при Никитине в сезоне-2018/19. Сам тренер с выводами не торопился: «Это очень громкие слова для нашей команды, с тем ЦСКА сравнивать очень рано. Но это тоже большой плюс для ребят: они ежедневно в этой мясорубке, по-мужицки проходят практический опыт. Даже не сомневаюсь, что еще будут моменты, где будет не все хорошо».

Никитин оказался прав: сейчас у «Локомотива» три поражения за последние пять матчей. С сухим счетом проиграли ЦСКА (0:2), «Торпедо» (0:3) и «Динамо» (0:3). Интересно, что по броскам в этих матчах «Локомотив» всегда с отрывом лидировал – в среднем делал 33 за матч против 18 от соперника. Явно подводила реализация, но проседало и качество создаваемых моментов.

Если же смотреть по дистанции в три месяца, «Локомотив» по-прежнему выглядит стабильнее и лучше конкурентов. В чем же сила этой команды и почему ее атакующие трудности кажутся временными?

Система Никита: удержание соперника в средней зоне, яркая игра с атакующими командами

Стереотип: «Локомотив» играет только в оборонительный хоккей.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов говорил после поражения (0:1): «Сегодня мы не смогли преодолеть автобус. Обороняться всегда легче, чем атаковать. У каждого есть своя система игры, она имеет право на жизнь».

«Локомотив» – лучший клуб лиги по надежности в защите. За 32 игр команда Никитина пропустила всего 50 шайб – в среднем по полторы за игру. Следующим идет «Ак Барс», который провел на четыре матча меньше, а пропустил гораздо больше (60).

Важная черта системы «Локомотива» – контроль в средней зоне. Команда играет так плотно, что соперники редко доходят до ворот «Локомотива».

Показательный пример – недавний матч с «Ак Барсом» (2:1). За всю игру «Ак Барс» нанес только 12 бросков. При этом средняя статистика соперника за матч – 34 броска. Во втором периоде «Ак Барс» ни разу не атаковал ворота Даниила Исаева, а в концовке матча бросил только трижды.

На результат влияет и игра вратарей. Основной голкипер «Локомотива» Даниил Исаев за 25 игр выдал 17 побед при 92,3% ОБ. Главное – у Исаева уже пять сухих матчей в этом сезоне. Столько же у Зака Фукале из «Трактора».

Второй вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук, который в сезоне-2023/24 перешел из «Торпедо», играет даже надежнее Исаева – 94,9% ОБ. Но ему обычно доверяют игры с середняками («Витязь», «Амур», «Куньлунь», «Сочи», «Нефтехимик» и «Торпедо»). Всего в этой регулярке Мельничук провел 7 матчей и один из них также сыграл на ноль – отразил все 28 бросков с «Амуром» (5:0).

Нельзя считать стиль «Локомотива» строго оборонительным. Команда Никитина забросила 83 шайбы – это девятое место в лиге. Лидером идет СКА, который первым в этом сезоне перешел рубеж в 100 шайб (111).

В пользу атаки «Локомотива» говорят яркие матчи с командами, которые по сезону забивают больше. Чаще всего «Локомотив» у них выигрывает – 9 побед против 4 поражений. При этом с более атакующими командами «Локомотив» играет не только от обороны – достаточно посмотреть на разницу шайб (26-12). По общему количеству бросков в этих матчах «Локомотив» также доминирует (268-235).

Хотя проблемы с атакой тоже возникают. Особенно это заметно после поражения от ЦСКА (0:2), когда команда Никитина прервала ту самую 11-матчевую победную серию. Сейчас у «Локомотива» три проигрыша за пять матчей с общим счетом 3:9. Даже эти голы ярославского клуба не выглядели логичными: забили после отскока от арбитра, на последней минуте основного времени и в овертайме.

Никитин объясняет: «Мы видим определенное выгорание у ребят. Точка роста здесь – уметь в таком состоянии играть, выигрывать, забивать и не делать глупостей . Мы на этом концентрируемся. У нас достаточно моментов – качественных моментов. Мы верим в своих ребят».

Точечное усиление Радуловым работает – возрастной лидер добавляет креатива молодой команде

Весной «Локомотив» впервые с сезона-2008/09 дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Металлургу» (0-4). Состав команды тогда доказал, что способен реально конкурировать за победу в лиге. Поэтому от серьезных изменений летом отказались и подписали только двух новичков: нападающих Александра Радулова и Байрона Фроуза.

Больше всего вопросов вызывал трансфер Радулова. Казалось, такой экстравагантный игрок вряд ли впишется в строгую систему Никитина. Тренер же ждал Радулова еще за два года назад. Тогда Александр неудачно стартовал в «Ак Барсе», а «Локомотив» вел переговоры об обмене. В итоге сделка сорвалась.

Летом разговор о переходе возобновили. Никитин рассказал в интервью «Скользкому льду»: «Мы с Саней друг друга знаем, три года вместе отработали в ЦСКА. Позвонил ему, он на следующий приехал ко мне домой, прогулялись, где-то час разговаривали. Я рассказывал, что у нас за команда, какой видим его роль».

Радулов далек от лидерства среди бомбардиров (14 очков, 6-е место) и формально не вписывается в общую политику команды. «Локомотив» в основном делает ставку на молодых – средний возраст игроков в этом сезоне составил 25 лет. Радулову уже исполнилось 38.

Важная роль в «Локомотиве» у него все-таки есть. После перехода Никитин обозначил ее так: «Саня просто должен быть самим собой. Все знают, кто такой Радулов, какой он есть. Как раз мы с ним об этом и разговаривали. Он должен добавить нашей команде непредсказуемости, а ребята Сане придадут стабильности. Рассчитываем на это».

Еще в «Ак Барсе» Радулов рассказывал, что много времени уделяет работе на пятаке. Эту фишку нападающий перенес и в «Локомотив» – 5 из 9 шайб он забил именно с этой позиции. Отдельно Радулов после матчей тренировал подправления. В «Локомотиве» пригодились и они.

Этот навык проявился в игре против СКА (3:2). Радулов находился спиной к воротам, но удачно подставил клюшку и интуитивно угадал с ракурсом – шайба полетела точно в верхний свободный угол.

Радулов помогает «Локомотиву» и эмоциями. Защитник Мартин Гернат отдельно отмечал его лидерские качества: «Он знает, как побеждать, как создавать топ‑команду, и поэтому подталкивает каждого игрока к тому, чтобы он становился лучше. Именно такой лидер нам был необходим. Мы следуем за ним и становимся лучше каждый день».

Как лидер, Радулов постоянно работает на сплочение команды. Интересное наблюдение: после каждой собственной шайбы Радулов не только проезжает вдоль скамейки, но и отбивает кулачок вратарю. Так делают далеко не во всех клубах.

Когда Радулов оставался вне заявки (всего это случалось трижды), нападающий заряжал команду за стеклом. Так было на матче со «Спартаком», который Радулов смотрел вместе с клубным персоналом. Параллельно с этим он что-то эмоционально высказывал собеседнику, стучал по заграждению и, казалось, раздавал советы игрокам на льду.

Помогло – «Локомотив» выиграл тот матч со счетом 2:0.

В «Локомотиве» нет ставки на одно звено лидеров – там доверяют и молодым

В этом сезоне команда Никитина – одна из самых молодых в лиге. Средний возраст игроков – 25,8 лет (шестой показатель по КХЛ). Ниже только у «Сочи», «Торпедо», «Северстали», ЦСКА и «Металлурга».

Из дебютантов 3 матча сыграл 18-летний нападающий Роман Лутцев, но он пока остался без очков. Остальные таланты проводят не первый сезон и прямо сейчас показывают яркий результат.

● Сезон-2024/25 стал третьим в «Локомотиве» для 19-летнего Бута. Его личный рекорд был в прошлой регулярке – 55 матчей и 21 (10+11) очко. Сейчас прогресс уже очевиден: за 27 игр он уже приблизился к прошлогоднему результату, выбив 17 (7+10) очков. Сейчас Бут – четвертый среди бомбардиров «Локомотива».

● Ровесник Бута – Симашев – также закрепился в основе. Атакующим защитником его точно не назовешь – всего 4 (1+3) очка за 26 матчей. Зато важная роль Симашева в другом: он идет третьим по количеству заблокированных бросков (30) и четвертым по показателю полезности («+6») среди защитников.

● Заметный прогресс и у Кирьянова. 22-летний нападающий закрепился в основе и провел 29 игр в этом сезоне. Его статистика резко улучшилась – 11 (2+9) очков. Кирьянов уже побил личный рекорд из прошлого сезона, где он набрал 7 (1+6) очков за 31 матч.

● Еще одним важным молодым игроком стал 18-летний Егор Сурин. Нападающий не впервые сыграл в основе (в прошлом сезоне было 3 игры), но полноценный дебют состоялся только в этом году. Сейчас у него уже 24 игры и первые очки в КХЛ – 4+1.

На прогресс молодежи влияет важная черта «Локомотива» – у команды нет ярко выраженного топ-звена. Никитин постоянно экспериментирует с составом, делая перед матчами точечные изменения. Цель – постепенно адаптировать молодежь ко взрослой лиге.

Тот же Бут чередует роль лимитчика с местом во втором звене, где играют Радулов и Фроуз. В таких случаях на место Бута отправляется Сурин, который чаще всего заявляется 13-м нападающим.

Сурин несколько раз по ходу сезона заменял Радулова во втором звене. Например, 18-летний нападающий вышел на его месте со «Спартаком» (2:0). Тогда Егор получил значительно больше обычного времени (11:56) и провел три смены в большинстве. Одну из них он завершил ярким голом – на выходе шестого полевого получил пас, уложил вратаря на лед и забил в пустой угол.

Без изменений чаще всего остается только первая тройка, состоящая из Каюмова, Шалунова и Березкина. Здесь логика Никитина очевидна – все нападающие идут в числе лучших бомбардиров «Локомотива». На них же пришлась треть голов команды (23).

Интересно, что 23-летний Березкин – тоже молодой воспитанник «Локомотива», который сейчас превратился в настоящего лидера. Его дебют за основу случился в 18 лет, и теперь Березкин проводит шестой сезон за «Локомотив». Прямо сейчас Максим делит первое место среди бомбардиров команды вместе с Артуром Каюмовым (20 очков). Не исключено, что такой прогресс ждет и других молодых игроков.

На дистанции система «Локомотива» действительно дает результат. Без спадов тоже не обходится – команда по-прежнему много бросает, но есть вопросы по креативным решениям. Зато остается время на любые точечные изменения: в ближайших матчах лидерство у «Локо» никто не отнимет.

Главное – начало сезона-2024/25 показало, что «Локомотив» играет гибко. Команда подстраивается под любого соперника, а Никитин при таких результатах дает шансы и молодым игрокам. Поэтому «Локомотив» будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина – даже в случае отсутствия голов еще в паре матчей.

Хотя наладить атаку желательно бы уже сейчас.

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Фото: hclokomotiv.ru /Ярослав и Юлия Нееловы