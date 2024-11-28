Президент «Динамо» об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он побил рекорд Гретцки. У нас с ним добрые и дружеские отношения. Мы постоянно находимся на связи»
Президент «Динамо» высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
На прошлой неделе стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
«Нам бы хотелось, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. У нас с ним добрые и дружеские отношения. Мы постоянно находимся на связи.
Хочется пожелать ему здоровья, а рекорд придет, – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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