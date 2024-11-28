Президент «Динамо» об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он побил рекорд Гретцки. У нас с ним добрые и дружеские отношения. Мы постоянно находимся на связи»

Президент «Динамо» высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

На прошлой неделе стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

«Нам бы хотелось, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки . У нас с ним добрые и дружеские отношения. Мы постоянно находимся на связи.

Хочется пожелать ему здоровья, а рекорд придет, – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо » Виктор Воронин.