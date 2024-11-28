Сергей Зубов о поражении от «Ак Барса» в овертайме: «Сочи» бился против сильного соперника, допустил ненужные ошибки в конце, недотерпел»

Сергей Зубов оценил поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

«По самоотдаче вообще вопросов нет, ребята – молодцы. Бились против сильного соперника, допустили ненужные ошибки в конце, недотерпели где-то.

Было большинство, нужно было решать. Опять, мягко сказать, было слабое решение с шайбой. Такой момент, когда нужно решать исход матча, у нас был, но мы его, к сожалению, упустили.

В концовке получили удаление, а на той стороне ребята мастеровитые, разобрались», – сказал тренер «Сочи ».