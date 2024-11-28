Цыплаков против «Бостона»: гол, передача, 2 броска и 6 хитов за 16:16
Максим Цыплаков набрал 2 очка в матче против «Бостона».
Нападающий «Айлендерс» забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:6).
Максим Цыплаков провел на льду 16:16, отметился 2 бросками в створ ворот и 6 силовыми приемами. Он также допустил 1 потерю и совершил 1 перехват.
Всего на его счету теперь 13 (3+10) баллов в 23 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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