Цыплаков против «Бостона»: гол, передача, 2 броска и 6 хитов за 16:16

Максим Цыплаков набрал 2 очка в матче против «Бостона».

Нападающий «Айлендерс » забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:6).

Максим Цыплаков провел на льду 16:16, отметился 2 бросками в створ ворот и 6 силовыми приемами. Он также допустил 1 потерю и совершил 1 перехват.

Всего на его счету теперь 13 (3+10) баллов в 23 играх сезона.