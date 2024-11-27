Владимир Плющев высказался о ситуации в «Авангарде».

Ранее клуб объявил о назначении канадца Ги Буше на пост главного тренера. На данный момент «Авангард » занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.

– То, что происходит в «Авангарде», не поддается здравому смыслу. Там занимаются глупостями с конца прошлого сезона. Игроков отчисляют, принимают, как и тренеров… Глупость неимоверная и непрофессиональная.

Кого назначили – я понятия не имею, меня это мало интересует.

– Звягин – хороший тренер?

– По вратарям – возможно. Я редко встречал, когда тренер вратарей становится главным. Это основная глупость тех людей, которые его назначали. При этом они остаются на тех местах, на которых были, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.