Плющев об «Авангарде»: «Там занимаются глупостями с конца прошлого сезона. Игроков отчисляют, принимают, как и тренеров. Кого назначили – понятия не имею, меня это мало интересует»
Владимир Плющев высказался о ситуации в «Авангарде».
Ранее клуб объявил о назначении канадца Ги Буше на пост главного тренера. На данный момент «Авангард» занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.
– То, что происходит в «Авангарде», не поддается здравому смыслу. Там занимаются глупостями с конца прошлого сезона. Игроков отчисляют, принимают, как и тренеров… Глупость неимоверная и непрофессиональная.
Кого назначили – я понятия не имею, меня это мало интересует.
– Звягин – хороший тренер?
– По вратарям – возможно. Я редко встречал, когда тренер вратарей становится главным. Это основная глупость тех людей, которые его назначали. При этом они остаются на тех местах, на которых были, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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