Никита Серебряков: «Все равно рад, что оказался в СКА. Несмотря ни на что! Я вышел на новый уровень, понял, что такое топ-организация – это шаг вперед»
Голкипера ранее обменяли в «Авангард».
– Чему вас научила эта история?
– Любой жизненный путь дает определенный опыт. Я все равно рад тому, что оказался в СКА. Несмотря ни на что!
В армейском клубе я вышел на новый уровень. Понял, что такое топ-организация, какие требования, как нужно себя вести. Это шаг вперед для меня.
Я благодарен СКА за то, что клуб за меня боролся. Это была интересная история.
– Всех интересует главный вопрос: когда случился надлом? Когда в СКА перестали верить в Серебрякова?
– Это лучше спросить не у меня.
– Почувствовали, что в какой-то момент отношение к вам изменилось?
– Сложный вопрос.
Я всегда работал, не обращал внимание ни на что. Продолжал каждый день трудиться и ждал момента, когда снова буду играть, – сказал Никита Серебряков.
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