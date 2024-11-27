Никита Серебряков: «Все равно рад, что оказался в СКА. Несмотря ни на что! Я вышел на новый уровень, понял, что такое топ-организация – это шаг вперед»

Никита Серебряков поделился мыслями относительно этапа карьеры в СКА.

Голкипера ранее обменяли в «Авангард ».

– Чему вас научила эта история?

– Любой жизненный путь дает определенный опыт. Я все равно рад тому, что оказался в СКА . Несмотря ни на что!

В армейском клубе я вышел на новый уровень. Понял, что такое топ-организация, какие требования, как нужно себя вести. Это шаг вперед для меня.

Я благодарен СКА за то, что клуб за меня боролся. Это была интересная история.

– Всех интересует главный вопрос: когда случился надлом? Когда в СКА перестали верить в Серебрякова?

– Это лучше спросить не у меня.

– Почувствовали, что в какой-то момент отношение к вам изменилось?

– Сложный вопрос.

Я всегда работал, не обращал внимание ни на что. Продолжал каждый день трудиться и ждал момента, когда снова буду играть, – сказал Никита Серебряков .