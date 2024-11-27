Серебряков произнес кричалку СКА в раздевалке «Авангарда» после победы над «Металлургом». Вратаря шутливо освистали
Серебряков произнес мотив кричалки СКА в раздевалке «Авангарда».
«Авангард» обыграл «Металлург» (2:1 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Вратарь команды Никита Серебряков одержал две победы в двух играх после перехода из СКА. В матче с «Металлургом» он отразил 29 из 30 бросков.
В раздевалке Серебрякову вручили часы как лучшему хоккеисту матча.
Сказав несколько слов, вратарь произнес «Раз, два, три!» – это мотив победный кричалки «Раз, два, три, СКА!».
Партнеры по «Авангарду» шутливо немного освистали Серебрякова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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