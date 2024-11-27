Серебряков произнес кричалку СКА в раздевалке «Авангарда» после победы над «Металлургом». Вратаря шутливо освистали

Серебряков произнес мотив кричалки СКА в раздевалке «Авангарда».

«Авангард» обыграл «Металлург» (2:1 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Вратарь команды Никита Серебряков одержал две победы в двух играх после перехода из СКА. В матче с «Металлургом» он отразил 29 из 30 бросков.

В раздевалке Серебрякову вручили часы как лучшему хоккеисту матча.

Сказав несколько слов, вратарь произнес «Раз, два, три!» – это мотив победный кричалки «Раз, два, три, СКА !».

Партнеры по «Авангарду » шутливо немного освистали Серебрякова.