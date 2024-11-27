Рывок Овечкина к рекорду Гретцки помог понять, кто он на самом деле

Петухов (извиняющимся тоном).

В ковидном 2020-м в этом блоге выходил локальный хит – пост о том , как и за что в России много лет хейтят игрока, который по всем признакам должен быть одним из самых ее любимых. Выходил по мотивам ненависти – условный канадец удивится, но дела обстоят именно так.

Овечкин залетел в НХЛ как метеор – я думаю, его появление в лиге надолго останется одним из самых эффектных в истории – сразу же начал забивать как сумасшедший, делал это с пару десятков лет, стал лицом лиги и одним из самых узнаваемых спортсменов планеты. И тем не менее Овечкина всю карьеру преследуют заметные группы активистов из местной хоккейной аудитории и указывают на роковые недостатки в его стиле, карьере, манере, в чем угодно еще.

Овечкину предрекали спад еще в 2012-м (двенадцать лет назад), в нем видели слишком простого – или слишком зависимого, или слишком ленивого – нападающего, его результативность считали вредной (!) для команды; тут я оставлю слова «и так далее» – но не потому, что больше нечего вспомнить, а потому что претензий еще реально много, и они все удивляют.

Если вам нужны примеры – перемотайте на начало октября-2024 и прочитайте текст «Я все еще не верю, что Овечкин побьет рекорд Гретцки ». Да, такой текст выходил.

В 2024-м!

На Спортсе!

Бддддыщ!

А в том своем тексте из 2020-го я описал ступени отношения к Овечкину, через которые проходит типичный фанат хоккея на дистанции в 5-10-15 лет. И тут нечего даже прикидываться – конечно, я сам прошел через все эти ступени. И я не просто воображаю – я отлично помню, что Овечкин мог представляться ущербным хоккеистом, и аргументы в защиту этой позиции выглядели более чем логичными.

«Конечно, он зависимый – посмотрите на успехи в сборной!»

Овечкин со всеми нами – и со всеми такими нами – провернул хитрющую вещь. Он продлил свою карьеру на целую вечность – и всю эту вечность находится в зените внимания (старт Мичкова в НХЛ казался большим событием, но резко ушел в тень голевого рывка 39-летнего Ови; и да, сейчас Ови интереснее). Все это время его приходится обсуждать, о нем приходится думать, о нем приходится писать.

Когда так долго что-то исследуешь, начинаешь что-то понимать – вечное величие Овечкина помогло открыть принципиальные вещи.

Помогло хотя бы мне.

Особенно продуктивным – и полезным – оказался тот финишный отрезок карьеры, который мы наблюдаем сейчас. Если бы Овечкин устал от хоккея в 2020-м, то закончил в довольно странной команде и оставил бы «Вашингтон» в страшной неопределенности.

И все мы остались бы примерно с тем набором штампов, раскрытым в тексте от 2020-го: ужасен в защите, зависим от одного партнера, тормозит команду и так далее.

Но Ови продолжил. И сейчас он бьется за уже не такой мощный «Вашингтон» и показывает себя в этом новом контексте – и глядя на него, я гораздо лучше понял, с кем мы имели дело последние 20 лет.

Мне не очень понятно, что изменят 30 голов, которые отделяют от рекорда, и формальное достижение этого рекорда, но сам рывок, вот эти последние два с небольшим года прекрасно объяснили, кто такой Овечкин, чем была его команда, чем при нем была НХЛ и вообще мировой хоккей.

Также стало понятно, откуда столько претензий к Овечкину – было и остается до сих пор.

Он же всегда на первом плане, но его команды – сборную, «Кэпс» – преследовало так много проблем, что интуитивно правильным казалось все просто свалить на Овечкина. И – о, да – мы это и делали: валили на Овечкина все проблемы.

Даже когда добирались до парадоксальной мысли о том, что сверхрезультативность Овечкина вредит клубу.

Бддддддыщ.

Вот самые важные вещи, которые сейчас стоит проговорить:

1. Овечкин гораздо более разнообразный нападающий, чем о нем всегда думали и говорили. Он здорово играет в пас – всю карьеру. Он отлично использует корпус – всю карьеру и в последние годы особенно. Он даже сейчас не так сильно привязан к офису, как это можно представить, и забивает не только оттуда.

2. Овечкин никогда не зависел от Бэкстрема. Скорее, наоборот – это голы Овечкина сделали Бэкстрема Бэкстремом (а Грина Грином и Карлсона Карлсоном). Ови был в порядке и на том отрезке, когда первым центром «Кэпс» стал Кузнецов, и остается в порядке, когда первым центром сделали Строума. Небольшое время на притирку, помощь тренера – и погнали к 40 голам за сезон.

Соответственно, Овечкин никогда не был проблемой «Вашингтона», и «Кэпс» могли бы метить в финал конференции и в начале 2020-х – но стремительное старение Бэкстрема и Кузнецова повлияло на клубную траекторию.

3. И да, вот этот отрезок Овечкина подсвечивает неприятную правду: суперзвезды в хоккее не всесильны. Они играют много и больше всех, но они не могут играть все время – и Овечкин не может играть все время, и сам Макдэвид. В командном результате в хоккее от суперзвезды зависит меньше, чем в примерно любом другом командном виде спорта. Овечкин может многое, но не может сделать все – потому что 60% игрового времени проводит на скамейке.

Поэтому он не мог вытащить «Вашингтон» наверх в турбулентные периоды, когда руководство трясло состав и тренерскую скамейку.

Поэтому Овечкин не вытащил сборную России, которая столкнулась с тренерским, идейным и вообще с кризисом.

4. И да, Овечкин дал «Вашингтону» и сборной России все шансы, которые только мог. «Вашингтон» должен был – и вполне мог – брать пять кубков; где-то помешала форма Малкина / Кросби, но в основном помешали решения менеджмента «Кэпс». Слабая – откровенно – работа на стратегию.

Эти решения чуть не погасили вспышку в 20 лет, которой для организации стал Овечкин – вот в чем правда.

Самое основное, как кажется, что стоит признать: Овечкин все это время велик ровно настолько, насколько позволяет считать его текущая позиция в снайперском топе всех времен. Это эпоха в хоккее, человек, харизмой изменивший игру, и никакое «но» не способно этот статус оспорить.

Он в 39 заряжен на матчи так же, как в 19. Ну или почти так же.

Все это время он вот ровно настолько крут. Вот ровно на величину забитых голов. Возможно, даже больше – потому что Ови всегда был больше, чем просто снайпер. Но точно не меньше.

Еще раз: я не понимаю, как 30 голов могут изменить отношение к такой величине, но рад тому, что за два года, пока Ови рвется к планке Гретцки, карьера самого узнаваемого хоккеиста в истории стала хоть чуть-чуть понятнее.

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Фото: Gettyimages /Scott Taetsch / Stringer, Bruce Bennett / Staff, Patrick Smith / Staff