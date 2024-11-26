Дмитрий Васильев о Гашеке: «Великий специалист часто оказывается законченным дерьмом как человек. Россию отменить нельзя. Вряд ли ему кто-то протянет руку, когда все встанет на свои места»
Экс-вратарь «Спартака» Доминик Гашек ранее так высказался о возможном проведении «Коламбусом» «Вечера русского наследия» во время игры против «Вашингтона»: «НХЛ определенно сошла с ума».
«Понятия великий спортсмен и великий человек не тождественные. К сожалению, такое случается часто, когда великий специалист в какой-то области оказывается законченным дерьмом как человек. Видимо, Гашек к последним стремится быстрыми темпами.
Что делать, солнце и луну же отменить нельзя, как нельзя отменить день и ночь. Соответственно и Россию отменить нельзя, нравится это кому-то или нет. Это все вопрос конъюнктуры.
Сегодня Россия не нравится, а завтра все будут бежать навстречу и протягивать руку. Мы эти жизненные этапы в стране много раз проходили.
Но такие люди, как Гашек, просто оставляют о себе негативные впечатления. Вряд ли ему кто-то протянет руку, когда все встанет на свои места», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий