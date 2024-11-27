Джордан Уил высказался об участии легионеров КХЛ в Кубке Первого канала.

«Думаю, мы все [легионеры] получим приглашение в Сборную мира КХЛ, чтобы принять участие в Кубке Первого канала. Но не знаю, что будет ближе к этим датам, кто сможет принять участие, а кто нет.

Кто поедет – получит крутой опыт, кто останется дома – сможет отдохнуть перед второй частью сезона и побыть с семьей», – сказал нападающий «Динамо » Джордан Уил

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.