Уил о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Думаю, мы все получим приглашение. Кто поедет – получит крутой опыт, кто останется дома – сможет отдохнуть и побыть с семьей»
Джордан Уил высказался об участии легионеров КХЛ в Кубке Первого канала.
«Думаю, мы все [легионеры] получим приглашение в Сборную мира КХЛ, чтобы принять участие в Кубке Первого канала. Но не знаю, что будет ближе к этим датам, кто сможет принять участие, а кто нет.
Кто поедет – получит крутой опыт, кто останется дома – сможет отдохнуть перед второй частью сезона и побыть с семьей», – сказал нападающий «Динамо» Джордан Уил
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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