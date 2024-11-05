Форвард «Динамо» Уил после поражения от «Торпедо»: «Немного даже неприятно, когда наш стадион наполовину заполнен их болельщиками»
Московский клуб уступил нижегородцам в Фонбет Чемпионате КХЛ (4:5 Б).
– Тяжелый был матч, мы заслужили выиграть сегодня, но не всегда случается так, как ты хочешь. Мы создали много моментов, хорошо сыграли в обороне, соперник тоже создал много и реализовал свои моменты.
– Вы несколько раз упускали сегодня по ходу матча преимущество.
– Это хоккей, иногда все идет не по твоему сценарию. Просто нужно оставить это позади себя. У нас еще два домашних матча, нужно их выигрывать и подниматься вверх по турнирной таблице.
– Напряжение между двумя командами со времен позапрошлого плей-офф все еще особенное?
– Думаю, что да. Немного даже неприятно, когда наш стадион наполовину заполнен их болельщиками. Нужно стараться добывать победы в таких напряженных встречах.
– Играли сегодня в белой «выездной» форме. Были ли какие-то смешанные ощущения игры «не на своей площадке»?
– Нет, такого не было. В принципе это не важно. Неприятные ощущения остались от поражения, потому что играли неплохо, а результат не в нашу пользу, – сказал форвард бело-голубых.
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