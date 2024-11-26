Гру об игре «Трактора»: «Очки, что мы заработали в октябре, будут важны в концовке регулярки. Уровень конкуренции в КХЛ высокий – мы довольны нашим местом в таблице»

Бенуа Гру прокомментировал победу в матче против минского «Динамо» (4:3 ОТ).

«Я впервые в Минске – город и арена впечатлили. Болельщики создавали невероятную атмосферу.

Что касается матча, это важная победа для нас, пусть мы показали не лучшую игру. Вратарь выручил нас, большинство помогло.

Миканович? Доминик – молодой игрок, он примерно неделю с нами. Планируем, что он проведет с нами еще около десяти дней до декабрьской паузы. Интересный парень. Мы хотели дать ему возможность поехать на выезд. У нашего генменеджера Алексея Волкова появилась идея, которая мне понравилась – заявить его на матч в Беларуси, его родной стране.

Это мое решение, но идея Алексея. В другой ситуации мы дали бы ему дебютировать, но матч сложился так, что просто не представилось возможности для этого.

Спад в игре? Те очки, что мы заработали в октябре, будут важны для нас в концовке регулярного чемпионата. Уровень конкуренции в лиге высокий – мы довольны нашим нынешним местом в таблице, но не возьмусь сказать, какая команда финиширует на первом месте в конференции в регулярке, а какая – на пятом.

Встреча с Александром Волковым? Я тренировал его в Северной Америке, и, когда объявили о моем назначении в «Трактор», он первый написал мне: «Тренер, рад, что вы едете в КХЛ». В этом матче он передал мне привет в виде двух шайб, хорошо, что не трех – двух будет достаточно», – с улыбкой сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Клуб из Челябинска идет на первом месте в таблице Востока.