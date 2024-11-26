Равиль Якубов: «Мало кто ожидал, что просядут все главные соперники «Трактора» – пока конкуренции не испытвают. У них энергозатратный стиль, Фукале вселяет уверенность»
– Видите ли вы соперников для «Трактора» на Востоке?
– Мало кто ожидал, что просядут все главные соперники Челябинска – Омск, «Металлург», отчасти Казань и Екатеринбург. Пожалуй, в свою силу на Востоке играет только Уфа.
В итоге пока особой конкуренции Челябинск на Востоке не испытывает. Но это не значит, что так и будет во второй половине сезона.
У «Трактора» – энергозатратный стиль. Важно, чтобы функционально команда выдержала весну, главные матчи сезона.
– Ваш фаворит Востока?
– Наша Лига – очень плотная, многое зависит от вратарской позиции. Пока на Востоке самый стабильный – голкипер «Трактора» Фукале. В каждом матче он вселяет уверенность команде, дает шанс на победу.
Вообще вратарский фактор в современном хоккее – доминирующий. В ЦСКА мы, тренеры, старались внимательно смотреть за голкиперами, но только со стороны. Внутри вратарского процесса все вел тренер Сергей Наумов
Видел, что хоккейные люди не совсем согласны с системой в футбольной сборной России, где главный тренер отдал вратарскую линию на откуп вратарского тренера, который и определяет стартового голкипера.
Но в принципе и у нас в ЦСКА так и было, поскольку решения Наумова очень часто были защищены результатом.
С этой точки зрения тому же «Трактору» легче, чем его конкурентам. Год назад именно Фукале до своей травмы уверенно вел Челябинск по плей-офф. Не удивлюсь повторению и в этом сезоне, – сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.
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