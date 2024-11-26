Роман Ротенберг рассказал о своей коллекции хоккейной экипировки.

– Когда у Кетова был прощальный матч, вы были в старом шлеме Jofa. Откуда он?

– Я стараюсь коллекционировать. У меня все старые клюшки, которыми я еще играл, деревянные клюшки.

Шлем – это такой великий шлем. Ассоциации, воспроминания. И Гретцки играл, и Курри , и наши все играли. Михайлов, Петров , Харламов . В свое время все в таком же шлеме играли.

Я шлем нашел через знакомых. Конечно, когда я сам играл, в этих шлемах уже не играли.

– Что еще есть из формы?

– Краги старые, старые деревянные клюшки. Они намного тяжелее. Тогда все играли этими клюшками, в другой форме. Тяжелая форма же была раньше, намного тяжелее. И нагрудники, наколенники. Коньки были другие, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в клубном шоу «Салавата Юлаева».

Где Роман Ротенберг добыл шлем как у Гретцки? История легенды от Jofa