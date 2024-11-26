Роман Ротенберг: «У меня есть старые краги, деревянные клюшки. Шлем великий – в таком Гретцки играл, Курри. Стараюсь коллекционировать»
– Когда у Кетова был прощальный матч, вы были в старом шлеме Jofa. Откуда он?
– Я стараюсь коллекционировать. У меня все старые клюшки, которыми я еще играл, деревянные клюшки.
Шлем – это такой великий шлем. Ассоциации, воспроминания. И Гретцки играл, и Курри, и наши все играли. Михайлов, Петров, Харламов. В свое время все в таком же шлеме играли.
Я шлем нашел через знакомых. Конечно, когда я сам играл, в этих шлемах уже не играли.
– Что еще есть из формы?
– Краги старые, старые деревянные клюшки. Они намного тяжелее. Тогда все играли этими клюшками, в другой форме. Тяжелая форма же была раньше, намного тяжелее. И нагрудники, наколенники. Коньки были другие, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в клубном шоу «Салавата Юлаева».
Где Роман Ротенберг добыл шлем как у Гретцки? История легенды от Jofa
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий