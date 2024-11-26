Агент Лихачева: «Ищем варианты, чтобы он на выгодных для «Локомотива» условиях перешел в другой клуб или был отдан в аренду»
Агент Ярослава Лихачева высказался о ситуации вокруг игрока «Локомотива».
«Написали, что Лихачев переходит в «Куньлунь», но это не соответствует действительности. Хотя со стороны этого клуба и многих других есть интерес.
Мы знаем, что они обращаются напрямую в «Локомотив». Потому что Ярослав не играет и, видимо, не подходит на ту роль, в которой его видит тренер. Но если у команды есть результат, то значит Игорь Никитин делает все правильно.
В нашем агентстве мы желаем «Локомотиву» только побед. Но мы представляем интересы игрока и хотим, чтобы бы он развивался, поэтому постараемся найти какой-то компромисс.
Ищем варианты, чтобы Ярослав на выгодных условиях для «Локомотива» перешел в другой клуб или был отдан в аренду», – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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