Агенты Лихачева о «Куньлуне»: «В очередной раз приходится опровергать выдуманные новости некоторых «журналистов». Аренда не обсуждается»

Агенты Ярослава Лихачева опровергли переход хоккеиста в «Куньлунь».

Ранее появилась информация , что китайский клуб арендует форварда у «Локомотива ».

«В очередной раз приходится опровергать выдуманные новости некоторых «журналистов».

На сегодняшний день Ярослав Лихачев является игроком «Локомотива» и вариант с арендой его в «Куньлунь » не обсуждается», – сообщили в агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.