Агенты Лихачева о «Куньлуне»: «В очередной раз приходится опровергать выдуманные новости некоторых «журналистов». Аренда не обсуждается»
Агенты Ярослава Лихачева опровергли переход хоккеиста в «Куньлунь».
Ранее появилась информация, что китайский клуб арендует форварда у «Локомотива».
«В очередной раз приходится опровергать выдуманные новости некоторых «журналистов».
На сегодняшний день Ярослав Лихачев является игроком «Локомотива» и вариант с арендой его в «Куньлунь» не обсуждается», – сообщили в агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
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