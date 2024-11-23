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Агенты Лихачева о «Куньлуне»: «В очередной раз приходится опровергать выдуманные новости некоторых «журналистов». Аренда не обсуждается»

Агенты Ярослава Лихачева опровергли переход хоккеиста в «Куньлунь».

Ранее появилась информация, что китайский клуб арендует форварда у «Локомотива».

«В очередной раз приходится опровергать выдуманные новости некоторых «журналистов».

На сегодняшний день Ярослав Лихачев является игроком «Локомотива» и вариант с арендой его в «Куньлунь» не обсуждается», – сообщили в агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
logoЛокомотив
возможные переходы
logoКуньлунь Ред Стар
logoЯрослав Лихачев
logoКХЛ
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