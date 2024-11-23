Лихачев переходит в «Куньлунь» в аренду из «Локомотива». У форварда 1 балл в 14 матчах сезона КХЛ

Ярослав Лихачев переходит в «Куньлунь».

Китайский клуб арендует 23-летнего нападающего у «Локомотива », сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне форвард провел 14 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности минус 1 и среднем игровом времени 11:08.

Для Ярослава Лихачева эта аренда может стать второй в карьере – ранее его он также играл в аренде в «Амуре» в сезоне-2022/23.