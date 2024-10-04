Андрей Сафронов: «Эпопея Гашека в России закончена. Собака лает, караван идет. Пускай делает какие-то заявления комментировать нечего»
Андрей Сафронов оценил заявление Доминика Гашека.
«Знаешь, мы с тобой комментируем из сезона в сезон комментарии, наверное, звезды хоккея, но больного человека Доминика Гашека.
Что его комментировать? Собака лает, караван идет.
Пускай он у себя делает какие-то заявления, знаешь, мы удаляем очень много внимания людям, которые уже не едут с ярмарки, они уже давно сидят дома и обращают на себя внимание всякими такими вещами.
Даже комментировать нечего. Эпопея Гашека в России закончена», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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