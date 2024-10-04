Андрей Сафронов: «Эпопея Гашека в России закончена. Собака лает, караван идет. Пускай делает какие-то заявления комментировать нечего»

Андрей Сафронов оценил заявление Доминика Гашека.

«Знаешь, мы с тобой комментируем из сезона в сезон комментарии, наверное, звезды хоккея, но больного человека Доминика Гашека.

Что его комментировать? Собака лает, караван идет.

Пускай он у себя делает какие-то заявления, знаешь, мы удаляем очень много внимания людям, которые уже не едут с ярмарки, они уже давно сидят дома и обращают на себя внимание всякими такими вещами.

Даже комментировать нечего. Эпопея Гашека в России закончена», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

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