Медведев о СКА: «Играть на «СКА-Арене» – наша мечта. Чтобы она сбылась, надо семь раз отмерить – один переехать, раз и навсегда. Есть комплекс вопросов»

Александр Медведев заявил о желании СКА выступать на «СКА-Арене».

Кубок Первого канала пройдет на новой арене СКА.

В нынешнем сезоне петербургский клуб проводит домашние матчи в Ледовом дворце после того, как минувшим летом на территории комплекса «СКА-Арены» произошел пожар, в результате чего были повреждены чаша стадиона и трибуны.

«Играть на «СКА Арене» – наша мечта. Чтобы она сбылась, надо семь раз отмерить – один переехать, раз и навсегда.

Следующая примерка – Кубок Первого канала в декабре.

Кроме того, есть целый комплекс технических, организационных, правовых, финансовых, коммерческих и маркетинговых вопросов, на которые надо будет найти ответы», – сказал председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев.