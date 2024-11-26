Хеллибак отразил 43 из 44 бросков в матче с «Миннесотой». Вратарь «Виннипега» выиграл 15 из 17 игр в сезоне НХЛ

Коннор Хеллибак выиграл 15 из 17 матчей в сезоне НХЛ.

«Виннипег » обыграл «Миннесоту» (4:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Джетс» Коннор Хеллибак отразил 43 из 44 бросков соперника в этом матче.

Американский вратарь одержал 15-ю победу в сезоне в 17 матчах.

Только три голкипера в истории НХЛ смогли выиграть столько матчей за такое же количество игр – это Евгений Набоков («Сан-Хосе», сезон-2008/09), Брент Джонсон («Сент-Луис», сезон-2001/02) и Тайни Томпсон («Бостон», сезон-1929/30).

В этом сезоне Хеллибак пропускает в среднем 2,06 шайбы и отражает 92,9% бросков. На его счету также три шатаута.