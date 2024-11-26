Грин о критике Ткачака за 21 минуту штрафа: «Болтовня несправедлива, это безумие. Предпочту игрока, который ошибается из-за эмоций и страсти, совершающему ошибки из-за пассивности»

Трэвис Грин отреагировал на критику в адрес Брэди Ткачака.

Капитан «Сенаторс» получил 21 минуту штрафа в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера » (3:4).

Главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин отреагировал на критику в адрес Ткачака со стороны болельщиков, обвинивших капитана в поражении.

«Нам повезло, что у нас есть этот парень. Во-первых, он талантливый хоккеист: жесткий, дерзкий, увлеченный победами, причем победами именно в Оттаве. Он действительно очень хороший игрок.

Если посмотреть на хоккей в целом, будь то юниорский уровень, АХЛ , НХЛ или любая другая лига, любой хотел бы видеть такого игрока в своей команде.

Я считаю, это несправедливо. Совершенен ли он? Нет. В мире мало идеальных игроков, если они вообще есть. Но иногда, когда у тебя есть что-то долгое время, ты забываешь, как это ценно.

Думаю, «Сенаторс» очень повезло, что у нас есть этот парень. Болтовня вокруг него несправедлива. Будет ли он допускать ошибки? Конечно. Все игроки ошибаются. Поэтому я бы призвал всех немного остыть, потому что это действительно нечестно.

Боже мой, критиковать человека только за то, что он эмоционален и хочет побеждать? Серьезно? Мы хотим, чтобы все наши игроки были эмоциональными и жаждали побед. Критиковать такого игрока? Это просто безумие. Никто не идеален.

Будет ли он иногда допускать ошибки, которые могут стоить нам гола? Да, будет. Но я предпочту игрока, который ошибается из-за эмоций и страсти, чем того, кто сидит, прячется и совершает ошибки из-за пассивности. Это несправедливо.

Вы хотите видеть страсть в своей команде. С первого дня мы говорим, что хотим быть командой, против которой сложно играть. Каждый игрок способен быть неудобным соперником по-своему.

Это может быть настойчивость, возврат в оборону, катание. Наша команда строится на работе и соперничестве. И, как мне кажется, в последнее время мы немного утратили это», – сказал Грин.