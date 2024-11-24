«Оттава» проиграла 5 матчей подряд с общей разницей 11:21. Команда занимает 15-е место на Востоке

«Оттава» проиграла 5 матчей подряд с общей разницей 11:21.

«Сенаторс» уступили «Ванкуверу » (2:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ .

Поражение стало для клуба из столицы Канады 5-м подряд .

Команда под руководством Трэвиса Грина набрала 17 очков в 20 играх и занимает предпоследнее (15-е) место в Восточной конференции.

Напомним, что «Сенс» не выходили в плей-офф с 2017 года.