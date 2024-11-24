«Оттава» проиграла 5 матчей подряд с общей разницей 11:21. Команда занимает 15-е место на Востоке
«Оттава» проиграла 5 матчей подряд с общей разницей 11:21.
«Сенаторс» уступили «Ванкуверу» (2:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Поражение стало для клуба из столицы Канады 5-м подряд.
Команда под руководством Трэвиса Грина набрала 17 очков в 20 играх и занимает предпоследнее (15-е) место в Восточной конференции.
Напомним, что «Сенс» не выходили в плей-офф с 2017 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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