Воробьев об 1:2 с «Ак Барсом»: «ЦСКА умудрился и не забить, и пропустить в большинстве. Моменты сравнять были, реализация очень слабая»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Московский клуб дома проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

«Неравные составы сделали разницу – умудрились и не забить, и пропустить в большинстве. Курьезный гол сами пропустили в меньшинстве. Потом они грамотно очень построились в обороне, пробиться было сложно.

Хотя моменты, чтобы сравнять, были. Нельзя в большинстве пропускать, надо забивать, особенно когда у тебя четыре [большинства] подряд. Реализация моментов очень слабая.

Там [у соперника] стоял парень молодой, хорошо сыграл, но мы все равно должны больше одной забивать при таком количестве моментов», – сказал Воробьев.