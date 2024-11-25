Воробьев об 1:2 с «Ак Барсом»: «ЦСКА умудрился и не забить, и пропустить в большинстве. Моменты сравнять были, реализация очень слабая»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Ак Барсом».
Московский клуб дома проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2.
«Неравные составы сделали разницу – умудрились и не забить, и пропустить в большинстве. Курьезный гол сами пропустили в меньшинстве. Потом они грамотно очень построились в обороне, пробиться было сложно.
Хотя моменты, чтобы сравнять, были. Нельзя в большинстве пропускать, надо забивать, особенно когда у тебя четыре [большинства] подряд. Реализация моментов очень слабая.
Там [у соперника] стоял парень молодой, хорошо сыграл, но мы все равно должны больше одной забивать при таком количестве моментов», – сказал Воробьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ЦСКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости