Момент дня: тренер ЦСКА успокаивает Просветова. Вратарь пропустил 3 гола за 4 минуты

Первая замена за месяц.

ЦСКА проиграл «Трактору» (2:5) и прервал победную серию из четырех матчей. На этом отрезке команда Ильи Воробьева выглядела ярко – не пропускала 168 минут.

В воротах все это время выходил Иван Просветов , к которому возникали вопросы на старте регулярки. Главный – надежность. Просветов подводил ЦСКА, а Илья Воробьев несколько раз менял его во время матчей. В последнее время Просветов удивил с хорошей стороны – отыграл больше месяца без замен и выдал длинную сухую серию.

Против «Трактора» игра Просветова опять посыпалась. ЦСКА дважды по игре выходил вперед, но практически сразу пропускал. После гола Ивана Дроздова прошло 2:45, а дальше Артем Блажиевский сравнял. Между шайбами Максима Соркина и Александра Кадейкина отрезок был еще меньше – ровно 40 секунд.

Со второго гола «Трактора» в третьем периоде у команды Воробьева и вовсе разладилась вся игра. Следующие три шайбы влетели в ворота Просветова всего за 4 минуты. Все они произошли в равных составах (пусть и не всегда полных). По тому, как пропускал ЦСКА, казалось, что команда играет в меньшинстве.

«Трактор» вышел вперед за счет удачного стечения обстоятельств. Александр Кадейкин перехватил шайбу возле борта и бросил наугад с разворота. Его передача оказалась поразительно точной – шайба пришла прямо в клюшку Максима Шабанова. Тот бросил в касание.

Момент красноречиво описывает реакция Владислава Каменева. После гола он отъехал в сторону и выплеснул эмоции, ударив по льду клюшкой. Видимо, осознал всю боль ситуации.

Дальше также не обошлось без везения. Игра проходила в формате 4 на 4 из-за удалений Виталия Абрамова и Максима Шабанова. Но и здесь «Трактор» получил преимущество. После атаки ЦСКА произошло случайное столкновение нескольких хоккеистов – два игрока ЦСКА и хоккеист «Трактора» оказались на льду.

Виталий Кравцов и Андрей Светлаков воспользовались фактическим численным преимуществом и убежали к воротам Просветова. Им двоим противостоял защитник Владислав Провольнев. Он попытался перекрыть пас и специально упал на лед, но это не помогло.

Через 40 секунд момент возник вновь у Кадейкина. Правда, на этот раз он разобрался в одиночку: выиграл единоборство возле борта, вышел в центр зоны и на ходу бросил с кистей. Так ЦСКА опять пропустил в формате 4 на 4.

Логичным стало решение о замене Ивана Просветова. Впервые за последние 10 матчей он отправился на скамейку, а вместо него вышел Дмитрий Гамзин. Оставшиеся 10 минут до конца он провел надежно – отразил все 5 бросков. Но исправить ситуацию ЦСКА уже никак не мог.

Просветов же пропустил 5 голов с 29 бросков (82,9% ОБ) и подпортил себе статистику, которая в играх без замен достигала 95,5% ОБ в среднем за матч. В моменте его поддержал тренер Воробьев – после замены он спустился к Просветову и поговорил с ним. Вероятно, объяснял, что не один вратарь виноват в таком резком провале команды.

Действительно, вины Просветова мало. Во всех моментах ему совсем не помогали полевые игроки, которые проигрывали единоборства.

Решение оставить Просветова в воротах на эту встречу (у ЦСКА толком не было отдыха) Воробьев объяснил так: «Мы разговариваем с игроками перед играми. Ему нравится, когда он много играет».

Интересно, что они решат перед следующим матчем?

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Фото: РИА Новости /Александр Кондратюк