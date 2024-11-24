Новиков о Кочеткове: «У него очень интересные задатки. Помимо достойных габаритов, это играющий вратарь. Он читает игру, рискует»
Юрий Новиков поделился мнением о вратаре «Каролины» Петре Кочеткове.
«Я вижу в Кочеткове очень серьезного вратаря. У него очень интересные задатки. Помимо достойных габаритов, это играющий вратарь, а не позиционный. Он читает игру, рискует.
Я видел момент с его травмой. Это неприятно. Любой контакт с головой ведет к неприятной травме. Конечно, я расстроился, потому что верю в Петра как во вратаря и хорошего парня.
Мне доводилось видеть его интервью. Это приятный и открытый русский парень, который интересно рассуждает. Ему ни в коем случае нельзя спешить. Лучше ему взять неделю с запасом на восстановление и уже потом вернуться.
Я в Кочеткове вижу очень хорошего вратаря. Мне его жалко», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости