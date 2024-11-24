Новиков о Кочеткове: «У него очень интересные задатки. Помимо достойных габаритов, это играющий вратарь. Он читает игру, рискует»

Юрий Новиков поделился мнением о вратаре «Каролины» Петре Кочеткове.

«Я вижу в Кочеткове очень серьезного вратаря. У него очень интересные задатки. Помимо достойных габаритов, это играющий вратарь, а не позиционный. Он читает игру, рискует.

Я видел момент с его травмой . Это неприятно. Любой контакт с головой ведет к неприятной травме. Конечно, я расстроился, потому что верю в Петра как во вратаря и хорошего парня.

Мне доводилось видеть его интервью. Это приятный и открытый русский парень, который интересно рассуждает. Ему ни в коем случае нельзя спешить. Лучше ему взять неделю с запасом на восстановление и уже потом вернуться.

Я в Кочеткове вижу очень хорошего вратаря. Мне его жалко», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.