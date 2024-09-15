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  • Биттен о дебютном голе в КХЛ: «Большая честь – забить команде Ларионова. Приятно, что моей шайбе обрадовалась огромная толпа фанатов «Спартака»
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Биттен о дебютном голе в КХЛ: «Большая честь – забить команде Ларионова. Приятно, что моей шайбе обрадовалась огромная толпа фанатов «Спартака»

Уилл Биттен прокомментировал свой первый гол в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спартак» дома обыграл «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова со счетом 4:2. 

– Отличный матч, мы хорошо сыграли. Вообще, «Спартак» сейчас на ходу. Очень важно в следующих матчах сыграть так же, как мы действовали дома.

– Вы забросили первую шайбу в КХЛ – и сразу команде, которую возглавляет Игорь Ларионов. Сильно радуетесь этому достижению?

– Да, это большая честь – забить шайбу команде такого легендарного хоккеиста. Вообще, в КХЛ очень серьезный уровень игры, быстрый хоккей.

Всегда приятно выиграть, но еще приятнее, что моей шайбе обрадовалась огромная толпа фанатов, которая поддерживает нас в каждом матче, – сказал канадский форвард «Спартака».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoМатч ТВ
Уилл Биттен
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