Уилл Биттен прокомментировал свой первый гол в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спартак » дома обыграл «Торпедо » под руководством Игоря Ларионова со счетом 4:2.

– Отличный матч, мы хорошо сыграли. Вообще, «Спартак» сейчас на ходу. Очень важно в следующих матчах сыграть так же, как мы действовали дома.

– Вы забросили первую шайбу в КХЛ – и сразу команде, которую возглавляет Игорь Ларионов. Сильно радуетесь этому достижению?

– Да, это большая честь – забить шайбу команде такого легендарного хоккеиста. Вообще, в КХЛ очень серьезный уровень игры, быстрый хоккей.

Всегда приятно выиграть, но еще приятнее, что моей шайбе обрадовалась огромная толпа фанатов, которая поддерживает нас в каждом матче, – сказал канадский форвард «Спартака».