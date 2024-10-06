Директор «Динамо» о Комтуа: «Ему немного не хватает «физики». С чем это связано – непонятно. Вроде бы он все сборы прошел, может, для него это тяжело»
Алексей Сопин высказался об игре Максима Комтуа.
«У него много хороших решений на льду. Единственное, мне кажется, ему где-то немного не хватает «физики». С чем это связано, непонятно.
Вроде бы он все сборы прошел, может, для него это тяжело. У него таких сборов не было, в Северной Америке сезон стартует позже.
Поэтому надеемся, что он доберет физических кондиций. Так, уровень мастерства у него высокий, есть бросок, передача, создает партнерам моменты.
Ждем улучшения как у него, так и у остальных ребят.
Мы с ним неоднократно разговаривали: я с Сергеем Анатольевичем Сушко и тренерский штаб. Объясняем ему, какие ожидания от него, в чем ему нужно добавить, что сделать», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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