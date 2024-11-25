Миса набрал 46 (23+23) очков в 23 играх в OHL и лидирует в гонке бомбардиров, Мартон – 2-й (43 в 21). Оба форварда – в числе фаворитов драфта НХЛ-2025
Майкл Миса набрал 23+23 в 23 играх в OHL и лидирует в гонке бомбардиров.
Форвард «Сагино» сделал ассистентский хет-трик в субботнем матче регулярного чемпионата с «Лондон Найтс» (5:6).
На счету 17-летнего игрока 46 (23+23) очков в 23 играх при полезности «+21», он возглавляет гонку бомбардиров юниорской лиги Онтарио и делит лидерство в гонке снайперов.
Второе место среди бомбардиров занимает 17-летний форвард Портер Мартон из «Брэмптона» – 43 (17+26) очка в 21 игре при полезности «+6». В воскресенье он сделал ассистентский покер в матче с «Су Грейхаундс» (8:5).
Оба игрока входят в число фаворитов драфта НХЛ-2025.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт OHL
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