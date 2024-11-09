Игрокам из CHL разрешили переходить в студенческие команды NCAA с 1 августа 2025 года

Игрокам из CHL разрешили переходить в студенческие команды NCAA.

Игроки Канадской хоккейной лиги (CHL) получат право играть в 1-м дивизионе студенческого чемпионата NCAA со следующего сезона.

Совет NCAA принял решение о допуске игроков из QMJHL, OHL и WHL (трех ведущих юниорских лиг Канады – составных частей CHL) в студенческие команды с 1 августа 2025 года при том условии, что до поступления в колледж им не выплачивалась компенсация сверх покрытия необходимых расходов.

Ранее CHL рассматривалась NCAA как профессиональная лига – в том числе из-за того, что в ней выступали игроки, подписавшие контракты новичка с клубами НХЛ (в NCAA, отстаивающей свой де-юре любительский статус такие хоккеисты играть не могут).

Из-за этого ограничения игроки из Канады, которые хотели выступать за американские колледжи, до 17-18 лет были вынуждены играть в других юниорских лигах (например, USHL , где выступали Оуэн Пауэр – первый номер драфта-2021 и Макклин Селебрини – первый номер драфта-2024).