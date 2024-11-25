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В Москве открыли мемориальную доску Виктору Тихонову

В Москве торжественно открыли мемориальную доску Виктору Тихонову.

Церемония состоялась в 10-ю годовщину смерти легендарного советского и российского тренера.

Мемориальная доска будет располагаться на фасаде дома Большой Грузинской улицы, где на протяжении многих лет проживал Тихонов.

Под руководством Тихонова сборная СССР и Объединенная команда выиграли три Олимпиады, один Кубок Канады и 8 чемпионатов мира, а ЦСКА 12 раз побеждал в чемпионате СССР.

Фото: fhr.ru

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФХР
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logoсборная СССР
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чемпионат СССР
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