В Москве открыли мемориальную доску Виктору Тихонову

В Москве торжественно открыли мемориальную доску Виктору Тихонову .

Церемония состоялась в 10-ю годовщину смерти легендарного советского и российского тренера.

Мемориальная доска будет располагаться на фасаде дома Большой Грузинской улицы, где на протяжении многих лет проживал Тихонов.

Под руководством Тихонова сборная СССР и Объединенная команда выиграли три Олимпиады, один Кубок Канады и 8 чемпионатов мира, а ЦСКА 12 раз побеждал в чемпионате СССР.

Фото: fhr.ru