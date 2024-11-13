Кравчук о тренерах: «Таких, как Рирден и Гру, за океаном десятки, сотни. Нужно больше доверять своим – они прошли школу СССР времен Тихонова и Юрзинова, работали с Боумэном и Кинэном»
Ранее стало известно, что омский клуб подпишет с экс-тренером «Вашингтона» и «Питтсбурга» контракт на полтора года.
«Нужно понимать, что таких тренеров, как Рирден и тем более Гру, за океаном – десятки, если не сотни. В НХЛ и в Канаде тренерская работа – одна из самых конкурентных, очереди длинные, знаю об этом не понаслышке.
Кстати, большой успех в КХЛ может помочь любому североамериканцу приоткрыть дверь в НХЛ, для них это большая мотивация.
Мое мнение: нужно больше доверять отечественным тренерам. Они прошли уникальную школу СССР времен Виктора Тихонова, Владимира Юрзинова, Зинэтулы Билялетдинова, Петра Воробьева. При этом поработали и с лучшими североамериканскими тренерами уровня Скотти Боумэна и Майка Кинэна.
Такое сочетание школ и опыта делает наших тренеров уникальными. Но только в том случае, если есть доверие», – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
Он тренировал Овечкина, Малкина и Кросби, а теперь едет спасать «Авангард»
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