Кравчук о тренерах: «Таких, как Рирден и Гру, за океаном десятки, сотни. Нужно больше доверять своим – они прошли школу СССР времен Тихонова и Юрзинова, работали с Боумэном и Кинэном»

Игорь Кравчук оценил возможный приход Тодда Рирдена в «Авангард».

Ранее стало известно, что омский клуб подпишет с экс-тренером «Вашингтона» и «Питтсбурга» контракт на полтора года.

«Нужно понимать, что таких тренеров, как Рирден и тем более Гру , за океаном – десятки, если не сотни. В НХЛ и в Канаде тренерская работа – одна из самых конкурентных, очереди длинные, знаю об этом не понаслышке.

Кстати, большой успех в КХЛ может помочь любому североамериканцу приоткрыть дверь в НХЛ, для них это большая мотивация.

Мое мнение: нужно больше доверять отечественным тренерам. Они прошли уникальную школу СССР времен Виктора Тихонова , Владимира Юрзинова, Зинэтулы Билялетдинова, Петра Воробьева . При этом поработали и с лучшими североамериканскими тренерами уровня Скотти Боумэна и Майка Кинэна.

Такое сочетание школ и опыта делает наших тренеров уникальными. Но только в том случае, если есть доверие», – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук .

Он тренировал Овечкина, Малкина и Кросби, а теперь едет спасать «Авангард»