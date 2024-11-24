Тамбиев о 5:3 с «Амуром»: «Проявили волю к победе, характер, переломили очень сложный матч, два раза отыгрывались. Молодцы, что гнули свою линию и дожали соперников»
«Трудное начало, плохо вошли в игру, соперники были быстрее, мы нахватали удалений как следствие этого. Внесли коррективы, начали играть в 11 нападающих, команда задвигалась, забежала, услышала тренерский штаб – и, в принципе, уже в следующих двух периодах на поле была совершенно другая картина.
Конечно, молодцы, проявили волю к победе, прежде всего, характер, переломили очень сложный матч, два раза отыгрывались. Молодцы, что гнули свою линию и дожали соперников.
Огромное спасибо болельщикам, полный зал – играть в такой атмосфере и находиться на лавке очень приятно.
Для нас главное было после серии поражений одержать победу в психологическом факторе, все навалилось один к одному, в том числе травмы игроков, до этого была сложная поездка», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» и прервал серию из 5 поражений. Хабаровчане уступили в 15 из 16 последних игр
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