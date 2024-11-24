«Северсталь» получит 15 млн рублей от «Куньлуня» за переход Душака (Артур Хайруллин)

«Северсталь» получит 15 млн рублей от «Куньлуня» за переход Джозефа Душака.

Ранее стало известно , что череповецкий клуб обменял 27-летнего защитника на денежную компенсацию.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ее размер составит 15 миллионов рублей.

Душак провел девять матчей за «Северсталь » в нынешнем сезоне и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 5».