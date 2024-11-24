«Северсталь» получит 15 млн рублей от «Куньлуня» за переход Душака (Артур Хайруллин)
«Северсталь» получит 15 млн рублей от «Куньлуня» за переход Джозефа Душака.
Ранее стало известно, что череповецкий клуб обменял 27-летнего защитника на денежную компенсацию.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ее размер составит 15 миллионов рублей.
Душак провел девять матчей за «Северсталь» в нынешнем сезоне и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 5».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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