Куперман о драфте КХЛ: «Изначально команда имела право защитить до 3 человек. Когда стали подписывать по 15 выпускников, 1-й номер драфта был 200-м по уровню»
Ранее КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возврраащения драфта молодых хоккеистов.
– Вы были одним из создателей первого регламента КХЛ, который включал в себя драфт. Как это происходило?
– Разговора о том, чтобы скопировать драфт НХЛ, никогда не было. После 30 лет работы в хоккее я прекрасно знал, что североамериканская и наша системы совершенно разные, и учитывал это.
Создавая регламент по поручению первого президента КХЛ Александра Медведева, я в 2008 году месяца два изучал, сколько молодых игроков и из каких команд пробивались в состав в суперлиге.
У меня засела в голове фраза, сказанная в свое время Николаем Эпштейном, тренером «Химика»: «Если наша молодежная команда будет давать одного человека в год в состав команды мастеров – буду счастлив». Так что сначала провел исследование.
– Вручную?
– Исключительно вручную, пальчиком считал. Это сейчас в КХЛ очень хорошая статистика и все намного удобнее, но тогда я делал это в Excel. Определил, что огромное количество юниоров пропадают – школы работают почти вхолостую. И родилась эта система.
В изначальном регламенте команда имела право защитить до трех человек. Эта идея была принята на основании моего исследования, более того, я предложил – и предложение нашло поддержку, – что команды, которые делегируют хоккеистов в молодежную и юниорскую сборные России на МЧМ и ЮЧМ, получают возможность защищать еще больше игроков.
Поощрения были предложены и клубам, которые делегировали игроков в национальную сборную России.
Но сколько людей в мире читает регламент? Нисколько. Поскольку это не беллетристика.
– Регламент начинают читать только тогда, когда что-то нарушают, чтобы посмотреть, что там на самом деле прописано.
– Совершенно верно. И получилось, что из регламента убрали несколько важных пунктов.
– Какие?
– Все это происходило уже без меня. Я работал в КХЛ до 2014 года, а затем идея с драфтом превратилась в ничто.
Сначала поменяли правило и вместо того, чтобы защищать определенное количество игроков, сделали так, что команды могли сами подписывать своих юниоров, а тех, кто остался, выставляли на драфт.
Когда клубы стали подписывать по 15 выпускников, первый номер драфта был, образно говоря, двухсотым по уровню. И когда стало понятно, что получается белиберда, все это закрыли, – сказал бывший генменеджер сборной России и работающий в офисе НХЛ Игорь Куперман.
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