Канарейкин об «Амуре» и «Барысе»: «Плачевные команды. Не создают никакой конкуренции, на пользу КХЛ это не идет»

Федор Канарейкин критически оценил уровень игры «Амура» и «Барыса».

Казахстанский клуб занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 29 матчах.

«Амур» с 15 очками после 29 игр идет последним на Востоке .

«На мой взгляд, эти две команды обречены и уже не первый год. Никакой конкуренции не создают, на пользу КХЛ это не идет. Помню высказывания о том, что в сезоне-2025/26 «Барыс » выиграет Кубок Гагарина . Но это же фантастика!

Плачевные команды, что тут говорить. Ходил на игру «Спартака» с «Амуром », клуб из Хабаровска оставил удручающее впечатление. Не конкурентоспособные команды», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.