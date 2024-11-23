Канарейкин об «Амуре» и «Барысе»: «Плачевные команды. Не создают никакой конкуренции, на пользу КХЛ это не идет»
Федор Канарейкин критически оценил уровень игры «Амура» и «Барыса».
Казахстанский клуб занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 29 матчах.
«Амур» с 15 очками после 29 игр идет последним на Востоке .
«На мой взгляд, эти две команды обречены и уже не первый год. Никакой конкуренции не создают, на пользу КХЛ это не идет. Помню высказывания о том, что в сезоне-2025/26 «Барыс» выиграет Кубок Гагарина. Но это же фантастика!
Плачевные команды, что тут говорить. Ходил на игру «Спартака» с «Амуром», клуб из Хабаровска оставил удручающее впечатление. Не конкурентоспособные команды», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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