Плющев об «Амуре»: «Ребята сейчас будут биться за контракты, вряд ли кто-то из них связывает свое будущее с клубом»

Владимир Плющев оценил игру «Амура» в последних матчах КХЛ.

Ранее клуб из Хабаровска одержал первую победу за 15 матчей – над «Барысом» (3:0).

«В общем-то «Амур » обыграл такую же «хромую утку», как и он сам. Сомневаюсь, что это повлияет на сезон в дальнейшем. Тем более руководство только усугубило проблемы команды, отправив в отставку Мартемьянова.

Думаю, ребята там сейчас будут биться за будущие контракты. Вряд ли кто-то из них связывает свое будущее с «Амуром». Наверное, какие-то проблески в игре «Амура» все же будут. Нельзя же постоянно катиться по наклонной.

Но повторюсь – победа над соседом по таблице, который и сам по уши в проблемах, не говорит о многом», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.