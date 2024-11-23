Плющев об «Амуре»: «Ребята сейчас будут биться за контракты, вряд ли кто-то из них связывает свое будущее с клубом»
Владимир Плющев оценил игру «Амура» в последних матчах КХЛ.
Ранее клуб из Хабаровска одержал первую победу за 15 матчей – над «Барысом» (3:0).
«В общем-то «Амур» обыграл такую же «хромую утку», как и он сам. Сомневаюсь, что это повлияет на сезон в дальнейшем. Тем более руководство только усугубило проблемы команды, отправив в отставку Мартемьянова.
Думаю, ребята там сейчас будут биться за будущие контракты. Вряд ли кто-то из них связывает свое будущее с «Амуром». Наверное, какие-то проблески в игре «Амура» все же будут. Нельзя же постоянно катиться по наклонной.
Но повторюсь – победа над соседом по таблице, который и сам по уши в проблемах, не говорит о многом», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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